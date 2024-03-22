В России задержали белоруса, подозреваемого в убийстве жительницы Буда-Кошелевского района

В России задержан белорус, подозреваемый в убийстве жительницы Буда-Кошелевского района. В конце октября прошлого года в милицию обратился мужчина с заявлением о пропаже своей супруги. По факту исчезновения женщины следователи возбудили уголовное дело. Позже сыщики совместно с военнослужащими войсковой части 55/25 нашли тело пропавшей. Как выяснилось, предполагаемый убийца, скрываясь от правосудия, сбежал в соседнюю страну.