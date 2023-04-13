В России задержали женщину, которая прятала наркотики в муляже грудного ребенка. На самом деле там был кот

В России закладчица наркотиков взяла на работу кошку для прикрытия. Женщина, гуляющая с питомцем, лишнее внимание привлечь еще может, а вот мамочка с младенцем - вряд ли. Видимо так мыслила курьер, а потому облачила свою любимицу в детскую распашонку, комбинезончик и даже подгузник. Заботливо положила пушистую напарницу в коляску и отправилась раскладывать товар. Идея, конечно, оригинальна, но по итогу оказалась провальна.