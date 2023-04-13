ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В России задержали женщину, которая прятала наркотики в муляже грудного ребенка. На самом деле там был кот

В России закладчица наркотиков взяла на работу кошку для прикрытия. Женщина, гуляющая с питомцем, лишнее внимание привлечь еще может, а вот мамочка с младенцем - вряд ли. Видимо так мыслила курьер, а потому облачила свою любимицу в детскую распашонку, комбинезончик и даже подгузник. Заботливо положила пушистую напарницу в коляску и отправилась раскладывать товар. Идея, конечно, оригинальна, но по итогу оказалась провальна.

Кстати, комбинезончик оказался не простой - из него полицейские достали пять свертков с порошком. По результатам экспертизы, это был метилэфедрон. Кроме того, оперативники изъяли 12 закладок, которые дамочка успела сделать за время одной прогулки. Нашли товар и в съемной квартире женщины. Общий вес наркотиков составил около 170 граммов. Мадам заключена под стражу, а кошка отпущена домой без предъявления обвинений.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все