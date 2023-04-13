3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В России задержали женщину, которая прятала наркотики в муляже грудного ребенка. На самом деле там был кот
В России закладчица наркотиков взяла на работу кошку для прикрытия. Женщина, гуляющая с питомцем, лишнее внимание привлечь еще может, а вот мамочка с младенцем - вряд ли. Видимо так мыслила курьер, а потому облачила свою любимицу в детскую распашонку, комбинезончик и даже подгузник. Заботливо положила пушистую напарницу в коляску и отправилась раскладывать товар. Идея, конечно, оригинальна, но по итогу оказалась провальна.
Кстати, комбинезончик оказался не простой - из него полицейские достали пять свертков с порошком. По результатам экспертизы, это был метилэфедрон. Кроме того, оперативники изъяли 12 закладок, которые дамочка успела сделать за время одной прогулки. Нашли товар и в съемной квартире женщины. Общий вес наркотиков составил около 170 граммов. Мадам заключена под стражу, а кошка отпущена домой без предъявления обвинений.
Президент
Все
Александр Лукашенко принял с докладом главу Администрации Президента
Лукашенко попросил журналистов кое-что передать руководителям СМИ
"Уже достаточно" - Лукашенко высказался о собранных 1,5 млн подписей за его выдвижение на выборах
Лукашенко на встрече с инициативной группой: Честно мне напишите, что сказали люди
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Климовичской районной больнице произошло возгорание
Россиянке не хватило денег расплатиться в пункте выдачи заказов маркетплейса, и тогда родился план
Минчанка нашла коробку с 3 тыс. долларов и решила порадовать себя
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей