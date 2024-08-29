В России задержан бывший замминистр обороны Попов

Бывший заместитель министра обороны России Павел Попов задержан по подозрению в мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на СК России.

"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии запаса Павла Попова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество)", - рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу московского парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором учреждения Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее были привлечены к уголовной ответственности, пишет БЕЛТА.

Отмечается, что Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей на свой загородный участок в Подмосковье за счет парка "Патриот". Он также принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком "Патриот", выполнять строительно-монтажные работы на своем загородном участке, не оплачивая их.

"После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 га", - заключила представитель СК.

Павел Попов с 2008 по 2013 год занимал должность заместителя главы МЧС России. В 2013 году перешел на работу в Минобороны РФ, был помощником главы ведомства Сергея Шойгу. С 7 ноября 2013 года занимал должность заместителя министра обороны России. В июне 2024 года указом президента России был уволен с военной службы .