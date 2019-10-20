В России задержан руководитель компании, владевшей нелегальной дамбой в Красноярском крае

Из-за прорыва гидротехнического сооружения на реке Сейба вчера погибли 15 человек, еще 16 пострадали. Состояние одного из них медики описывают как тяжелое. Еще шесть человек числятся пропавшими без вести. На месте прорыва дамбы в районе деревни Щетинкино продолжаются поисково-спасательные работы. В результате ЧП в рабочем поселке золотодобытчиков под воду ушли два общежития.



