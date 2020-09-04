В России задержаны 13 человек, готовивших теракт

ФСБ России опубликовала видео задержания подозреваемых в подготовке массовых убийств. По информации ведомства, группа лиц планировала устроить на школьной линейке теракт. При обыске найдены несколько взрывных устройств, снабженных поражающими элементами, а также холодное оружие. Из 13 задержанных 11 состояли в закрытой интернет-группе. Один из них признался, что хотел устроить теракт в школе.