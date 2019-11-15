В России запретили посуточную аренду квартир

Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете предоставления гостиничных услуг в жилых многоквартирных домах.



В квартирах запрещается размещение промышленных производств и гостиниц, также квартиры нельзя использовать для миссионерской деятельности.



Поправка не относится к заключению договоров найма жилого помещения на длительный срок при регистрации съемщика по месту пребывания.



Положительно оценил нововведение вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России. По его словам, это поможет очистить рынок гостиничных услуг от недобросовестных конкурентов.



