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В России запретили посуточную аренду квартир

В России запретили посуточную аренду квартир

Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете предоставления гостиничных услуг в жилых многоквартирных домах.

В квартирах запрещается размещение промышленных производств и гостиниц, также квартиры нельзя использовать для миссионерской деятельности.

Поправка не относится к заключению договоров найма жилого помещения на длительный срок при регистрации съемщика по месту пребывания.

Положительно оценил нововведение вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России. По его словам, это поможет очистить рынок гостиничных услуг от недобросовестных конкурентов.

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