В России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 для животных

По заявлению ВОЗ, число заболевших COVID-19 в мире за неделю выросло на 14%. Новый антирекорд зафиксирован в Украине, где за сутки от коронавирусной инфекции скончались 407 человек. В Бразилии также новый пиковый показатель - 3780 смертей от COVID-19 за 24 часа. Директор российского института им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург дал свой прогноз развития инфекции в интервью изданию "Известия".



"Да, коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. Следующий этап - заражение сельскохозяйственных и домашних животных. И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные, а избавляться от любимых питомцев никто не собирается".



