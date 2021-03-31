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В России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 для животных
По заявлению ВОЗ, число заболевших COVID-19 в мире за неделю выросло на 14%. Новый антирекорд зафиксирован в Украине, где за сутки от коронавирусной инфекции скончались 407 человек. В Бразилии также новый пиковый показатель - 3780 смертей от COVID-19 за 24 часа. Директор российского института им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург дал свой прогноз развития инфекции в интервью изданию "Известия".
"Да, коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. Следующий этап - заражение сельскохозяйственных и домашних животных. И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные, а избавляться от любимых питомцев никто не собирается".
Первая вакцина от COVID-19 для животных
ВРоссии зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 для животных. В клинических испытаниях, стартовавших в октябре 2020-го, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. У всех испытуемых животных в 100% случаев были выработаны антитела.
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