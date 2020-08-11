В России зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19. По словам специалистов, препарат эффективен, он формирует устойчивый иммунитет. Как сообщается, вакцина прошла все необходимые проверки. Власти страны рассчитывают, что массовый ее выпуск начнут уже в ближайшее время. За весь период пандемии в России заразились COVID-19 почти 900 тысяч человек, из них более 15 тысяч скончались. 703 тысячи выздоровели.