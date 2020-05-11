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В России завершается период нерабочих дней

Страны Европы продолжают отменять ряд карантинных мер. Нидерланды, Швейцария, Дания, Польша, Эстония, Чехия, Греция, Франция. Там открываются магазины и школы, начинает работать общественный транспорт.

В России уже завтра перестает действовать период нерабочих дней. Как заявил президент Путин, страна подошла к следующему этапу – смягчению режима ограничений. Напомним, режим самоизоляции для граждан России продлился целых шесть недель. Теперь россиян призывают усилить личные меры профилактики, а жителей и гостей Москвы обяжут на выход надевать маски и перчатки.

В настоящий момент Россия вышла на третье место в мире по количеству случаев коронавируса. За время пандемии в стране их зафиксировано 221 344. Привел российский лидер и цифры по безработице за время введенных ограничений: количество безработных увеличилось в 2 раза по сравнению с началом апреля.

Тестирование населения на коронавирус в разных странах

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Около 15 700 случаев подтверждено в Украине. При этом тестирование здесь находится на достаточно низком уровне 4 151 тест на миллион населения. В Польше этот показатель составляет 12 601. К слову, в Беларуси показатель тестирования намного выше - 27 890 тестов на миллион населения.

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