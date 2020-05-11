В России завершается период нерабочих дней

Страны Европы продолжают отменять ряд карантинных мер. Нидерланды, Швейцария, Дания, Польша, Эстония, Чехия, Греция, Франция. Там открываются магазины и школы, начинает работать общественный транспорт.



В России уже завтра перестает действовать период нерабочих дней. Как заявил президент Путин, страна подошла к следующему этапу – смягчению режима ограничений. Напомним, режим самоизоляции для граждан России продлился целых шесть недель. Теперь россиян призывают усилить личные меры профилактики, а жителей и гостей Москвы обяжут на выход надевать маски и перчатки.



В настоящий момент Россия вышла на третье место в мире по количеству случаев коронавируса. За время пандемии в стране их зафиксировано 221 344. Привел российский лидер и цифры по безработице за время введенных ограничений: количество безработных увеличилось в 2 раза по сравнению с началом апреля.



