В России завершилось голосование по внесению поправок в Конституцию

Центризберком обработал 99 % протоколов. За поправки высказались почти 78 % участников голосования, против - 21. Явка - 64 %. По данным наблюдателей, голосование состоялось. Участки были открыты в том числе и в нашей стране: в Минске, Бресте, Гомеле, Могилеве и Островце. Предварительные общие итоги ожидаются сегодня к полудню.