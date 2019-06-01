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В российском Дзержинске объявлен режим чрезвычайной ситуации

На оборонном заводе города прогремели взрывы.

После ЧП жителей города оповещали через уличные репродукторы. Пострадали 42 человека, 14 госпитализированы. В 185 домах выбиты окна. Взрывы произошли в цеху по производству тротила. Предположительно, из-за нарушений технологии при производстве взрывчатки. Угрозы новых взрывов нет. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".

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