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В российском городе Шахты - день траура по погибшим при взрыве газа в жилом доме

Трагедия произошла 14 января. Спасатели завершили поисковую операцию. По последним данным, жертвами трагедии стали 5 человек. Накануне в тех подъездах, которые не были повреждены взрывом, провели пробный пуск газоснабжения. Идет на поправку и полуторагодовалая девочка. Она чудом осталась жива, но в результате трагедии осталась без мамы.

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