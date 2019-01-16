В российском городе Шахты - день траура по погибшим при взрыве газа в жилом доме

Трагедия произошла 14 января. Спасатели завершили поисковую операцию. По последним данным, жертвами трагедии стали 5 человек. Накануне в тех подъездах, которые не были повреждены взрывом, провели пробный пуск газоснабжения. Идет на поправку и полуторагодовалая девочка. Она чудом осталась жива, но в результате трагедии осталась без мамы.



