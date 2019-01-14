В российском городе Шахты продолжается поисково-спасательная операция

До сих пор не известна судьба четырех человек. По данным, в пострадавших от взрыва газа квартирах находились 12 жильцов. Одна женщина погибла. Семерых спасли. Параллельно с поисками специалисты возводят подпорки, чтобы обрушение здания не продолжилось.