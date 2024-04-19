Стихийное бедствие: в российском Кургане прорвало дамбу

В российском Кургане прорвало дамбу, которая удерживала воду от проникновения в центральные кварталы города. В настоящий момент произошло подтопление первых этажей высоток. Вода в реке Тобол продолжает подниматься: ее уровень перевалил за 10 метров. Власти предложили горожанам покинуть опасные кварталы. Нынешний год выдался рекордным по масштабу паводков во многих регионах России. Особенно тяжело Поволжью и Западной Сибири.