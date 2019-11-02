В российском порту Находка прогремел взрыв на танкере "Залив Америка"

Сдетонировала газовоздушная смесь, возгорания не последовало. Три члена экипажа были выброшены за борт ударной волной, двое из них погибли, третий ушел под воду, его пока не нашли. Взрыв полностью разорвал середину палубы. Сейчас на месте инцидента работают спасательные буксиры. Следственный комитет возбудил уголовное дело.



