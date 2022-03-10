В Россию эвакуировано свыше 213 тысяч переселенцев из Украины и Донбасса

Международное сообщество уже давно всерьез обеспокоено биологической военной деятельностью Соединенных Штатов. Чем занимались США на базе Форт-Детрик на своей территории и в 336 биологических лабораториях за рубежом? Соответствует ли эта деятельность положениям Конвенции по биологическому оружию? Международное сообщество ничего об этом не знает. Это больше не может рассматриваться просто как выражение озабоченности или как дезинформация.

Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД Китая