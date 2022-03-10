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В Россию эвакуировано свыше 213 тысяч переселенцев из Украины и Донбасса
Россия принимает переселенцев из Украины и Донбасса.
Российские медики оказали помощь уже почти 10 тысячам человек. В Россию эвакуировано свыше 213 тысяч переселенцев. В их числе почти 50 тысяч детей. Более 35 тысяч жителей Донбасса подали российской стороне заявление на выплату материальной помощи и свыше 30 тысяч ее уже получили
Гуманитарный коридор в Мариуполе так и не заработал. Об этом заявили представители ДНР. В городе, по сообщениям очевидцев, нет ни водоснабжения, ни электричества, ни продуктов.
Впрочем американские кураторы украинцев к этому и готовили. Мало того что спровоцировали нынешний конфликт, США финансируют исследования патогенов и биологического оружия в украинских лабораториях с августа 2005. На официальном сайте правительства США размещено соглашение на 15 миллионов долларов между американским Минобороны и Минздравом Украины. Биологическое оружие разрабатывали в Киеве, Львове и Одессе.
США использовали Украину как полигон для биооружия
США уже признали, что в Украине есть объекты биологических исследований. Об этом проговорилась заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. И добавила, что Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил. Теперь Пентагон тщетно пытается утверждать, что в Украине никогда не было ни специалистов, ни оборудования для производства биооружия.
Китай потребовал от США прекратить биологические эксперименты
На фоне разоблачения экспериментов США в биолабораториях на украинской территории Китай требует обеспечить здоровье и безопасность людей, проживающих в Украине и соседних с нею странах.
Международное сообщество уже давно всерьез обеспокоено биологической военной деятельностью Соединенных Штатов. Чем занимались США на базе Форт-Детрик на своей территории и в 336 биологических лабораториях за рубежом? Соответствует ли эта деятельность положениям Конвенции по биологическому оружию? Международное сообщество ничего об этом не знает. Это больше не может рассматриваться просто как выражение озабоченности или как дезинформация.
Еще в прошлом году китайские вирусологи предлагали проинспектировать секретную американскую базу в Мэриленде. Вызывает подозрения и то, что как раз перед эпидемией COVID-19 лаборатория в Форт-Детрик, располагающая коллекцией опасных вирусов, была экстренно ликвидирована.
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