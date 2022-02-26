В Россию эвакуированы 120 тыс. беженцев из Донбасса

Конфликт, тлеющий на юго-востоке Украины в течение восьми лет, привел к гибели 9 тысяч мирных жителей. Таковы данные самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Только ОБСЕ зафиксировала 1 400 жертв среди гражданского населения. Из них более сотни дети. Сейчас десятки тысяч жителей Донбасса находятся в России. Как приходилось выживать в условиях постоянных обстрелов, рассказывают многочисленные очевидцы тех событий.