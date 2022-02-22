В Россию отправился пятый пассажирский поезд с жителями ЛНР

В Россию отправился пятый пассажирский поезд с жителями Луганской Народной Республики - эвакуируются еще 374 человека. Поступают сообщения об усилении боевых действий в районе Донбасса - это суровое напоминание о реальности, с которой сталкивались на протяжении восьми последних лет дети, женщины и мужчины на востоке Украины.



Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призывает все стороны защищать гражданских лиц и инфраструктуру в нестабильной обстановке. Ведомство готово оказать помощь при возникновении "новой потребности" в гуманитарной поддержке. А США грозят объявить новые санкции против России за признание ДНР и ЛНР в ближайшие часы. Об этом сообщил заместитель помощника президента Байдена по национальной безопасности. А бойцы американского спецназа под шумок покинули Украину, их последней миссией было сопровождение своих дипломатов в Польшу.

