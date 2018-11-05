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В Ростове-на-Дону начали восстанавливать понтонный мост
В Ростове-на-Дону начали восстанавливать понтонный мост, который частично обрушился накануне. Уже произведен подъем одной из двух затонувших секций, из нее откачивают воду. Также ведутся работы по подъему второй секции. По словам очевидцев, ЧП спровоцировал проехавший по мосту тяжелый грузовик. Из-за этого два пролета моста, соединяющего правый берег Дона и Зеленый остров, оказались подтопленными. Отдыхающие оказались отрезаны от большой земли. Спасателям пришлось перевозить людей на лодках - всего более 400 человек. Пострадавших нет. На острове остаются более 80 автомобилей. Они смогут покинуть остров после восстановительных работ.
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