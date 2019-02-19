В Ростовской области столкнулись микроавтобус, легковое авто и грузовик. Погибли 6 человек

Страшное ДТП в Ростовской области. На трассе "Дон"столкнулись микроавтобус, легковое авто и грузовик. Погибли 6 человек, еще 19 получили ранения. Пострадавшие госпитализированы в больницы города Шахты. По предварительным данным, виновником аварии является водитель маршрутки. Он не справился с управлением и влетел в КамАЗ. В результате микроавтобус опрокинулся, задев еще авто. Точные обстоятельства и причины ЧП выясняются. Движение на трассе перекрыто.

