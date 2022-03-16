В Ровенской области владельца магазина, продававшего алкоголь, подвергли самосуду

Стремление Украины в ЕС Киев неоднократно подчеркивал поддержкой европейских ценностей - таких, как уважение к праву и гражданских свобод. По словам генпрокурора страны, в Украине очень важно, чтобы все было по букве и духу закона. О том, как на самом деле понимают эти слова радикалы, красноречиво свидетельствуют эти кадры. Владелец магазина в Ровненской области Украины продавал алкоголь и был подвергнут самосуду. Его привязали на сутки к столбу. Всю спиртосодержащую продукцию люди с автоматами конфисковали.

