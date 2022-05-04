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В Ровно снесли памятник Герою Советского Союза Николаю Кузнецову

Война с прошлым продолжается - в Украине демонтировали еще один памятник воину-освободителю. На этот раз убрали скульптуру в Ровно советскому разведчику, Герою Советского Союза Николаю Кузнецову. В годы Второй мировой войны он смог ликвидировать 11 высокопоставленных представителей гитлеровской Германии. Кроме того, сведения Кузнецова помогли советскому командованию обеспечить безопасность Тегеранской конференции и подготовиться к битве на Курской дуге. После распада Союза могила разведчика неоднократно осквернялась, а в прошлом году власти Львова отказались выдавать прах Кузнецова для перезахоронения на территории России.

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