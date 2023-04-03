В Румынии будут ремонтировать военную технику для Украины

Военную технику для Украины будут ремонтировать в Румынии. О намерении создать сервисный хаб для обслуживания тяжелых вооружений, поставляемых Киеву, объявил немецкий концерн "Рейнметалл". Предполагается, что танкам "Леопард" и "Челленджер", БМП "Мардер", а также самоходной артиллерии потребуется регулярный ремонт: производить его, соответственно, будут именно в Румынии.

У наблюдателей, впрочем, возникают обоснованные сомнения в целесообразности такой затеи: создание хаба потребует времени, то есть, конфликт должен продлиться еще не менее года, чтобы такой сервис начал функционировать. Кроме того, доставка техники с театра боевых действий на расстояние в полторы тысячи километров вряд ли позволит быстро возвращать танки в строй. Впрочем, речь идет об освоении значительных бюджетов, а, значит, оперативно-тактические и даже стратегические цели здесь явно играют второстепенную роль.