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В Румынии будут ремонтировать военную технику для Украины
Военную технику для Украины будут ремонтировать в Румынии. О намерении создать сервисный хаб для обслуживания тяжелых вооружений, поставляемых Киеву, объявил немецкий концерн "Рейнметалл". Предполагается, что танкам "Леопард" и "Челленджер", БМП "Мардер", а также самоходной артиллерии потребуется регулярный ремонт: производить его, соответственно, будут именно в Румынии.
У наблюдателей, впрочем, возникают обоснованные сомнения в целесообразности такой затеи: создание хаба потребует времени, то есть, конфликт должен продлиться еще не менее года, чтобы такой сервис начал функционировать. Кроме того, доставка техники с театра боевых действий на расстояние в полторы тысячи километров вряд ли позволит быстро возвращать танки в строй. Впрочем, речь идет об освоении значительных бюджетов, а, значит, оперативно-тактические и даже стратегические цели здесь явно играют второстепенную роль.
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