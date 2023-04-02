В Румынии начали выдворять украинских беженцев

Конец теплого приема - жители Румынии начали выдворять украинских беженцев. Они вультимативной форме требуютот украинцев искать себе новое жилье или платить за аренду. Виной тому планы правительства внести изменения в законы о поддержке переселенцев.

Местные СМИ отмечают: по действующим правилам программы "50/20" жители Румынии, предоставившие беженцам свои дома, получают от властей компенсацию на проживание и питание украинцев. Однако с начала года власти произвели только один платеж собственникам - перевод за декабрь. По новой же программе планируется выделять ежемесячно каждой украинской семье средства (из этих денег украинцы также должны будут оплачивать расходы на свое проживание). А срок оказания помощи ограничен четырьмя месяцами, в течение которых беженцы должны найти работу.