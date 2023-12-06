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В Румынии объявлена эпидемия кори
В Румынии объявили эпидемию кори. Зафиксировали почти 2 тысячи случаев - в 29 округах из 41. Для борьбы с корью местные власти заявили о вакцинации детей. Если обычно прививку от кори делают младенцам в годовалом возрасте, сейчас планируется вакцинировать грудничков в возрасте от 9 до 11 месяцев.
Бухарест намерен провести кампанию по пропаганде прививок от кори среди родителей, так как в течение последних 10 лет количество привитых детей в стране снижалось.
Фото: pixabay.com
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