В Румынии протестуют против масочного режима

Недовольны коронаограничениями и в Румынии. В крупных городах прошли акции протеста против обязательного ношения масок в школах. В Бухаресте участие в манифестации приняли несколько сотен человек, многие пришли с детьми. В местной жандармерии сообщили, что протест был организован через соцсети. Всем участникам акции будут выписаны штрафы за отсутствие масок, несоблюдение социальной дистанции и нарушение запрета собираться больше 100 человек. Сумма взысканий от 10 до 520 евро.