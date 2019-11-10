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В Румынии сегодня проходят президентские выборы
Согласно опросам, лидерство удерживает действующий глава государства Клаус Йоханнис. На втором месте - актер Мирча Дьякону. Его поддерживают две крупные партии - "Альянс либералов и демократов" и "Про-Румыния". Третий серьезный претендент на высший пост - бывший премьер-министр страны Виорика Дэнчиле. Однако ее шансы на успех значительно подорваны после того, как месяц назад возглавляемому ей правительству был вынесен вотум недоверия. Всего на высшую должность претендуют 14 кандидатов.
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