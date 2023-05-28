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В Румынии стартуют масштабные военные учения НАТО
В Румынии пройдут масштабные учения НАТО. В них примут участие 10 тыс. военных из 13 стран альянса и партнеров. В маневрах, которые стартуют завтра и продлятся до 9 июня, задействуют 1700 единиц техники.
Данная тренировка - часть комплексных учений в рамках DefenderEurope, планы которых составляет американское военное командование.
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