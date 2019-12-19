В Румынии столкнулись и сошли с рельсов два поезда: товарный и пассажирский. ЧП произошло накануне вблизи города Плоешти. Пострадали 11 человек. Их эвакуировали на вертолетах. По предварительной информации, товарный поезд не отреагировал на стоп-сигнал. Он перевозил сахар. В поезде, который курсировал между Плоешти и Бухарестом, находилось около 50 пассажиров. Из-за столкновения на участке железной дороги на час было заблокировано движение.



