3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Румынии третью ночь не утихают протесты
В Румынии третью ночь подряд идут протесты
Несмотря на полученные штрафы, участники акции вновь собрались на Университетской площади, затем двинулись к зданию МВД и президентскому дворцу. Демонстранты требуют отмены ношения масок и упрощения ограничительных мер. По новым правилам, общественные заведения и магазины закрываются уже в 6 вечера, а с 8 действует комендантский час. Протесты также прошли в других румынских городах.
На митинг вновь вышел и британский Бристоль
Протестующие прошлись по центру города, а после расселись у здания полицейского участка, выражая таким образом несогласие с законом о полиции, вызвавшем на прошлой неделе ожесточенные столкновения со стражами правопорядка.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Минобороны РФ: над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП