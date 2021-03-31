В Румынии третью ночь не утихают протесты

Несмотря на полученные штрафы, участники акции вновь собрались на Университетской площади, затем двинулись к зданию МВД и президентскому дворцу. Демонстранты требуют отмены ношения масок и упрощения ограничительных мер. По новым правилам, общественные заведения и магазины закрываются уже в 6 вечера, а с 8 действует комендантский час. Протесты также прошли в других румынских городах.