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В Румынии третью ночь не утихают протесты

В Румынии третью ночь подряд идут протесты

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Несмотря на полученные штрафы, участники акции вновь собрались на Университетской площади, затем двинулись к зданию МВД и президентскому дворцу. Демонстранты требуют отмены ношения масок и упрощения ограничительных мер. По новым правилам, общественные заведения и магазины закрываются уже в 6 вечера, а с 8 действует комендантский час. Протесты также прошли в других румынских городах.

На митинг вновь вышел и британский Бристоль

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Протестующие прошлись по центру города, а после расселись у здания полицейского участка, выражая таким образом несогласие с законом о полиции, вызвавшем на прошлой неделе ожесточенные столкновения со стражами правопорядка.

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