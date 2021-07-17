В Румынии в ДТП попали 55 машин

Авария с участием 55 автомобилей произошла в Румынии. Машины столкнулись на трассе Бухарест-Констанца на берегу Черного моря. В итоге пострадали 17 человек, в том числе пятеро детей. Сообщается, что причиной стал густой туман с видимостью менее 50 метров. Полиция перекрыла 3 км дороги в сторону моря. На месте происшествия работают более 50 медицинских бригад.