В Румынии ввели ограничения на потребление воды

Аномальная жара стала причиной засухи в Румынии, пишет sb.by.



Как сообщает Радио Румынии, ограничения в водоснабжении введены в 449 населенных пунктах страны (15% общего количества), в том числе в городах Дорохой, Тыргу-Нямц, Тыргу-Окна, Роман, Пашкань, Хырлэу и частично Яссы с центральным водоснабжением. В 251 населенном пункте, где отсутствует центральное водоснабжение, а есть только индивидуальные источники воды, колодцы пересохли. Наиболее пострадали от засухи уезды Ботошань, Яссы, Алба и Горж.