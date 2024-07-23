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В Румынии ввели ограничения на потребление воды

В Румынии ввели ограничения на потребление воды

Аномальная жара стала причиной засухи в Румынии, пишет sb.by.

Как сообщает Радио Румынии, ограничения в водоснабжении введены в 449 населенных пунктах страны (15% общего количества), в том числе в городах Дорохой, Тыргу-Нямц, Тыргу-Окна, Роман, Пашкань, Хырлэу и частично Яссы с центральным водоснабжением. В 251 населенном пункте, где отсутствует центральное водоснабжение, а есть только индивидуальные источники воды, колодцы пересохли. Наиболее пострадали от засухи уезды Ботошань, Яссы, Алба и Горж.

Представители национальной администрации "Румынские воды" обращаются к гражданам с просьбой рационально потреблять воду, в особенности питьевую.

Фото:pixabay.com

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