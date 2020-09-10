В ряде городов США небо окрасилось в оранжевый и красный цвета

Апокалипсические кадры приходят из США. В ряде городов этой ночью небо окрасилось в насыщенно оранжевый цвет, а кое-где и вовсе в багрово-красный. Наблюдали необычное явление жители Сан-Франциско и Окланда, но, пожалуй, самые впечатляющие кадры - из Орегона. Всему виной - лесные пожары, которые бушуют сразу во многих регионах Калифорнии. Частицы пепла рассеивают голубой свет, отсюда и такое вот явление. Лесные пожары в штате унесли жизни уже 11 человек.



