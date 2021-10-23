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В Рязанской области загорелся пороховой цех: погибли 17 человек
На протяжении 8 часов спасатели тушили пожар на пороховом заводе в Рязанской области. Взрыв прогремел на территории предприятия "Разряд". Инцидент унес жизни 17 человек. По данным МЧС, причиной возгорания стало нарушение технологического процесса. Цех полностью разрушен.
Соболезнования в связи с трагедией направил А. Лукашенко
В связи с трагедией Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину, родным и близким погибших.
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