В Салониках представители движения "Антифа" провели контрдемонстрацию для правых активистов

Неспокойной выдалась минувшая ночь в греческих Салониках. Там более двух тысяч представителей движения "Антифа" решили провести контрдемонстрацию для правых активистов. Вскоре после начала митинга начались столкновения. Чтобы вернуть на улицы порядок, была призвана полиция. Протестующие бросали в них фейерверки, камни и бомбы с зажигательной смесью. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.



Движение в центре города было перекрыто на 2 часа, во время протестов было повреждено несколько автомобилей. Известно о задержаниях.