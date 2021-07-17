В Салониках сожгли американский флаг

В греческих Салониках прошла акция против недопустимого империалистического вмешательства США на Кубе. Протестующие собрались возле генконсульства Америки. В знак неприятия политики вмешательства во внутренние дела Кубы демонстранты сожгли американский флаг.



В Афинах перед посольством США также прошел массовый митинг. Люди держали надписи: "Прекратите блокаду, дайте Кубе дышать". Полиция на автобусах перекрыла все подступы к посольству.