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В Салониках сожгли американский флаг

В греческих Салониках прошла акция против недопустимого империалистического вмешательства США на Кубе. Протестующие собрались возле генконсульства Америки. В знак неприятия политики вмешательства во внутренние дела Кубы демонстранты сожгли американский флаг.

В Афинах перед посольством США также прошел массовый митинг. Люди держали надписи: "Прекратите блокаду, дайте Кубе дышать". Полиция на автобусах перекрыла все подступы к посольству.

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