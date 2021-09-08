В Сальвадоре биткоин признали официальной валютой

В Сальвадоре накануне вступил в силу закон, в соответствии с которым биткоин становится официальным платёжным средством наряду с долларом. Таким образом, Сальвадор стал первой страной, где популярной криптовалюте дан такой статус. Жители теперь смогут использовать ее, чтобы оплачивать товары и услуги с помощью электронного кошелька Chivo. Страна приобрела свои первые 200 биткоинов. Отметим, накануне первая криптовалюта обновила максимум с середины мая, приблизившись к отметке в 53 тысячи долларов.