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В Сальвадоре биткоин признали официальной валютой
В Сальвадоре накануне вступил в силу закон, в соответствии с которым биткоин становится официальным платёжным средством наряду с долларом. Таким образом, Сальвадор стал первой страной, где популярной криптовалюте дан такой статус. Жители теперь смогут использовать ее, чтобы оплачивать товары и услуги с помощью электронного кошелька Chivo. Страна приобрела свои первые 200 биткоинов. Отметим, накануне первая криптовалюта обновила максимум с середины мая, приблизившись к отметке в 53 тысячи долларов.
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