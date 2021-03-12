В Самаре полыхает торговый центр

В Самаре как спичка вспыхнул торговый центр "Скала". Стену огня засняли очевидцы. К счастью, посетителей и работников вовремя эвакуировали, никто не пострадал. Фасад здания полностью разрушен, сгорели припаркованные рядом автомобили. На данный момент пожар удалось локализовать. Причины ЧП выясняются.