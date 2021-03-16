В Сан-Диего автомобиль въехал в толпу людей: погибли 3 человека

Трагический случай в Калифорнии. Автомобиль въехал в толпу людей в городе Сан-Диего. Погибли 3 человека, пострадали не менее 9. Водитель арестован - им оказался 71-летний американец. По всей видимости, он находился в состоянии алкогольного опьянения.