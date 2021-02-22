В Сан-Франциско перевезли викторианский дом на новое место

Необычную картину могли наблюдать жители американского Сан-Франциско: по улицам города возили дом. Двухэтажное сооружение в викторианском стиле необходимо было переместить на новое место - прежнее отдали под застройку многоэтажками. Исторический памятник погрузили на автомобильную платформу и перевезли на без малого километр. По счастью, улицы оказались широкими, чтобы не только вместить строение, но даже позволить грузовику совершать повороты. Переезд стоил владельцу 200 тысяч долларов и репутации - переезд вызвал громкий скандал, а хозяина дома обвинили в вандализме и разрушении архитектурной среды.



