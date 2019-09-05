В Сан-Франциско признали Национальную стрелковую ассоциацию внутренней террористической организацией

Резолюцию единогласно принял городской совет и призвал другие города США последовать этому примеру, считая, что право на хранение и ношение оружия - бесполезный и отвратительный способ борьбы с насилием. Новые инициативы были приняты после последней серии массовых расстрелов в США в августе - за месяц погибли не менее 35 человек.