ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Сан-Франциско признали Национальную стрелковую ассоциацию внутренней террористической организацией

Резолюцию единогласно принял городской совет и призвал другие города США последовать этому примеру, считая, что право на хранение и ношение оружия - бесполезный и отвратительный способ борьбы с насилием. Новые инициативы были приняты после последней серии массовых расстрелов в США в августе - за месяц погибли не менее 35 человек.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все