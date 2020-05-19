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В Сан-Паулу инструктор одного из спортзалов решил организовать фитнес на крышах

В Сан-Паулу нашли свой оригинальный способ оставаться в форме по время пандемии. Инструктор одного из спортзалов решил организовать фитнес на крышах. Все, что понадобилось, - магнитола и микрофон. Занятия проходят по выходным и набирают популярность у жителей близлежащих домов, которые с удовольствием выполняют упражнения на своих балконах.

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