В Санкт-Петербурге эвакуируют посетителей торгового комплекса "Лондон Молл"

Эвакуация посетителей торгово-развлекательного комплекса "Лондон Молл" проводится в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой напресс-службуадминистрации Невского района.



"Идет эвакуация посетителей", -сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.



Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах, по предварительным данным причиной эвакуации стало сообщение о якобы минировании торгового комплекса, которое оказалось ложным. По предварительной информации, эти данные не подтвердились, специалисты еще работают в торговом комплексе, сообщил другой источник агентства в экстренных службах.

