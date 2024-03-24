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В Санкт-Петербурге эвакуируют посетителей торгового комплекса "Лондон Молл"
Эвакуация посетителей торгово-развлекательного комплекса "Лондон Молл" проводится в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой напресс-службуадминистрации Невского района.
"Идет эвакуация посетителей", -сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.
Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах, по предварительным данным причиной эвакуации стало сообщение о якобы минировании торгового комплекса, которое оказалось ложным. По предварительной информации, эти данные не подтвердились, специалисты еще работают в торговом комплексе, сообщил другой источник агентства в экстренных службах.
Официальным комментарием полиции и Росгвардии по поводу инцидента РИА Новости пока не располагает.
Фото:© РИА Новости
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