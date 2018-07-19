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В Санкт-Петербурге, как спичка, вспыхнул пассажирский автобус

На место происшествия прибыли два пожарных расчета. Автобус полностью выгорел и не подлежит восстановлению. Причиной пожара стали неполадки в моторном отсеке. Пострадавших нет. 11 пассажиров и водитель успели покинуть автобус. 

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