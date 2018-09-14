В Санкт-Петербурге планируют через два года ввести туристический сбор

По мнению местных властей, он должен стать платой гостей города на Неве за использование его инфраструктуры. Предложение уже рассматривает Минфин России. Впрочем, сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы выделить категории людей, которых освободят от уплаты налога. Кого именно могут причислить к ним, пока не сообщается.