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В Санкт-Петербурге прощаются с Жоресом Алферовым

В Санкт-Петербурге в эти минуты прощаются с известным академиком и лауреатом Нобелевской премии Жоресом Алферовым. Траурная церемония проходит в научном центре российской Академии наук. К зданию прибывают политики, ученые, руководители вузов и просто неравнодушные петербуржцы. Люди несут цветы, венки и свечи. Провожают в последний путь светило мировой науки с воинскими почестями. У гроба выставлены часовые и военный оркестр. Похоронят академика на Комаровском кладбище.


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И сегодня в Госдуме пленарное заседание начали с минуты молчания. А традиционные выступления от фракций заменили просмотром фильма об Алферове. Напомним, уроженец Беларуси Жорес Иванович ушел из жизни 1 марта. Ему было 88 лет.

Специальный репортаж "Алферов. Наука жизни". На "Беларусь 1".

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