В Санкт-Петербурге прощаются с Жоресом Алферовым

В Санкт-Петербурге в эти минуты прощаются с известным академиком и лауреатом Нобелевской премии Жоресом Алферовым. Траурная церемония проходит в научном центре российской Академии наук. К зданию прибывают политики, ученые, руководители вузов и просто неравнодушные петербуржцы. Люди несут цветы, венки и свечи. Провожают в последний путь светило мировой науки с воинскими почестями. У гроба выставлены часовые и военный оркестр. Похоронят академика на Комаровском кладбище.

