В Санкт-Петербурге прошла битва помидорами

Испанские страсти в культурной столице. В Санкт-Петербурге впервые прошла битва помидорами. Родоначальник праздника - испанский город Буньоль, в котором "Томатина" проходит ежегодно в последнюю неделю августа. Специально для фестиваля организаторы подготовили 20 тонн помидоров, которые были непригодны для употребления в пищу. Битва длилась несколько часов и петербуржцам, которые пришли на фестиваль, она, похоже, понравилась.



