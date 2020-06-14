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В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково столкнулись по касательной два пассажирских самолета

ЧП произошло при рулении Санкт-Петербург - Иркутск и Санкт-Петербург - Калининград. К счастью, разлива топлива ни у одного из бортов не было. Никто не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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