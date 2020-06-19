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В Санкт-Петербурге во время грозы погибли ребенок и строитель
Еще трое пострадали, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на экстренную службу. Было нарушено энергоснабжение нескольких многоквартирных домов, ветер повалил более 30 деревьев, повреждены семь автомобилей. Также были задержаны шесть пригородных электропоездов (время задержки составило до двух часов), подтоплены 15 участков автомобильных дорог и участки на Синопской, Дворцовой и Воскресенской набережных.
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