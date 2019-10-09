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В Санкт-Петербурге взорвалась газовая труба

ЧП в Санкт-Петербурге. Газовая труба взорвалась прямо под окнами жилого дома. Столб пламени поднялся до второго этажа, в окнах квартир выбило стекла. К борьбе с огнем были привлечены 40 пожарных. На месте ЧП уже 10 дней велись коммунальные работы. Пострадал и рядом стоящий дом. Информации о пострадавших пока нет.

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